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الرئاسة العامة: غسل وتعقيم أرضيات المسجد الحرام 4 مرات يوميا

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:57 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بغسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد أربعة مرات يوميًا لضمان سلامه قاصديه، ويتم رفع 13500 سجادة يوميًا من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها.

وكشف مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام "جابر بن أحمد ودعاني"، أن عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري حيث يطوى السجاد ويرفع ثم تغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهله تأهيل عالي، وتستخدم أفضل وسائل التقنية وأدوات التنظيف والتعقيم، وتقوم بكنس جميع السجاد وتعطيره يوميًا.

وأكد أن الإدارة تقوم بغسيل وتعقيم جميع الأماكن التي لا يوجد بها سجاد في المسجد الحرام أربعة مرات في اليوم وتتم عمليًا الغسل والتعقيم في أوقات قياسية وبطريقة منظمة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي:

تتولى الإشراف على الإدارات المتعلقة بالحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، يوجد مقرها الرئيسي في مكة المكرمة، وبالمسجد الحرام توجد الإدارات الدينية والفنية والخدمية والإدارية.

ويوجد بمكة المكرمة إضافة إلى ما ذكر إدارات أخرى تتبع الرئاسة هي معهد الحرم المكي، ومكتبة الحرم المكي الشريف، ومجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين. وبالمدينة المنورة توجد وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي والإدارات الدينية والفنية والخدمية والإدارية المرتبطة بالمسجد النبوي ومكتبة المسجد النبوي الشريف، وفرع معهد الحرم المكي بالمدينة المنورة.
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الكلمات المفتاحية

غسل تعقيم المسجد الحرام

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