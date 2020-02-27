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عاجل.. الصور الأولى لانتحار شاب بفيصل

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:51 م
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موقع الحادث
موقع الحادث
شيماء الشاهيني
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أفاد شاهد عيان، بانتحار شاب، بإلقاء نفسه من الدور التاسع، في أحد العقارات بشارع فيصل الرئيسي، في محافظة الجيزة، اليوم الخميس.

وتُبين من الصور التي نشرها شاهد العيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من محل الواقعة، التفاف عدد من الأهالي حول جثة الشاب، في انتظار معاينة الشرطة.

كان شاب أقدم على الانتحار، قبل يومين، عن طريق شنق نفسه داخل منزله في مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وتواصل أجهزة الأمن تحرياتها لمعرفة السبب.

عاجل.. الصور الأولى لانتحار شاب بفيصل
عاجل.. الصور الأولى لانتحار شاب بفيصل
عاجل.. الصور الأولى لانتحار شاب بفيصل
عاجل.. الصور الأولى لانتحار شاب بفيصل
عاجل.. الصور الأولى لانتحار شاب بفيصل
عاجل.. الصور الأولى لانتحار شاب بفيصل
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الكلمات المفتاحية

فيصل انتحار شاب انتحار الشارع الرئيسي بفيصل

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