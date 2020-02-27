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بيراميدز يجس نبض نجم الأهلي للحصول على خدماته

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:49 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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دخل مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، في مفاوضات شفوية مع أحمد فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى فتحي، بعض الاتصالات من جانب مسؤولي بيراميدز لاستطلاع رأيه حول إمكانية إرتداء قميص الفريق بالموسم الجديد، خاصةً مع إنتهاء عقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

ولم يُبدي فتحي، أي أراء لمسؤولي بيراميدز سبورت، مكتفيًا بتأجيل كل تلك المفاوضات خاصةً أن الفريق لديه مباريات هامة بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فتحي، مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي دون الرجوع إلى ناديه، في حال عدم توقيع عقود تجديده.

وكانت أنباء سابقة أشارت إلى نجاح إدارة بيراميدز، في الحصول على توقيع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، بعدما أعلن رحيله بنهاية الموسم الحالي.

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
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