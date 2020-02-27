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رسمياً.. ثنائي الزمالك جاهز لموقعة الترجي التونسي

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:44 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته الجماعية اليوم على ملعب النادى بميت عقبة استعداداً لمواجهة الترجى التونسى المقرر لها غداً الجمعة على استاد القاهرة، فى ربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا.


وتأكد من خلال مران اليوم، جاهزية الثنائى محمد عبدالشافى وعبدالله جمعة، للمشاركة فى المباراة بعد عودتهما من الإصابة التى لحقت بهما مؤخراً.

ويحضر اليوم الخميس، الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، مؤتمراً صحفياً خاصاً بالمباراة يتحدث فيه عن استعدادات فريقه للمباراة، ثم يليه مؤتمر مماثل للتونسى معين الشعبانى، المدير الفنى للترجى، للحديث أيضاً عن المباراة، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وكان الزمالك قد نجح في التتويج ببطولتي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الترجي والأهلي في 6 أيام، خلال الفترة من 14_20 فبراير، ويسعى الفرنسي كارتيرون مدرب الأبيض لاستغلال المعنويات المرتفعة لتحقيق فوز هام على الترجي.
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