النيابة تخاطب السجون لتسليم تاجر هارب من 30 سنة بحلوان

كلفت نيابة حلوان الكلية رجال مباحث قسم حلوان، اليوم الخميس، إيداع تاجر سيارات هارب من حكم 31 حكما قضائيا تبديد ونصب، بإجمالي 30 سنة سجنا، قطاع مصلحة السجون لتنفيذ الحكم الصادر ضده، وأمرت النيابة العامة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك.



وتعود تفاصيل الواقعة، حال خروج النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بحملة أمنية لتنفيذ الأحكام الجنائية، تمكن من ضبط المدعو سامي هلال حسن غالي، 58 سنة، تاجر سيارات ومقيم شارع الدير الشرقي بحلوان البلد، ومطلوب التنفيذ عليه في 31 حكم قضائي تبديد ونصب، بإجمالي 30 سنة سجنا.



وبمداهمة منزله والأماكن المتردد عليه، تم ضبطه، وبمواجهته أمام العميد عبدالفتاح القصاص، مدير مباحث الجنوب، اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.