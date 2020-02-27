Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليابان.. أوساكا تعتزم إغلاق رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:35 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
قررت مدينة أوساكا في اليابان إغلاق جميع رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية في الفترة من 29 فبراير إلى 13 مارس في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت كيودو، اليوم الخميس.

وقال مسؤول في مدينة أوساكا، إن الحكومة البلدية تعقد اجتماعًا في وقت متأخر بعد ظهر اليوم الخميس لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالفيروس، لكنه لم يكن على علم بالقرار المذكور، كما نقلت وكالة "رويترز".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

منذ ساعة و 12 دقيقة

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 16 ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ ساعة و 22 دقيقة

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 9 ساعات

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

جوارديولا يهدي برشلونة هدية كبرى قبل الكلاسيكو

منذ ساعتين

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الصحف الكتالونية تحتفي بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

12:08 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status