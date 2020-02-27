اليابان.. أوساكا تعتزم إغلاق رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية

قررت مدينة أوساكا في اليابان إغلاق جميع رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية في الفترة من 29 فبراير إلى 13 مارس في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت كيودو، اليوم الخميس.

قررت مدينة أوساكا في اليابان إغلاق جميع رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية في الفترة من 29 فبراير إلى 13 مارس في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت كيودو، اليوم الخميس.