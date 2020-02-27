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شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:39 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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التقطت كاميرا بوابة "الفجر" الإلكترونية عددًا من الصور "النهارية والليلة" لمسلة ميدان التحرير، التي تتوسط الميدان بعد أن تم الانتهاء من تركيب آخر أجزائها، إذ أظهرت الصور رفع الغطاء الحاجز عنها، حيث كانت أعمال الترميم الدقيق تجري في المسلة وكانت الشركة المنفذة تضع ما يشبه العازل حولها. 

واقتربت الكاميرا قدر الإمكان من مكان العمل الذي يجري فيه أعمال الترميم على قدم وساق، حيث تتجهز المسلة للافتتاح قريبًا، وأظهرت الصور أن قواعد الكباش الأربعة ذات مستوى مرتفع للغاية، فيما ترتفع قاعدة المسلة بشكل كبير. 

يأتي وضع المسلة والكباش في إطار خطة الدولة لتحويل الميدان لممشى سياحي على أعلى مستوى، ومسلة الملك رمسيس الثاني المزمع توقيفها في وسط ميدان التحرير قادمة من "تانيس" صان الحجر شرقية، بعد أن تعرضت للتحطيم منذ قرون، وقامت وزارة السياحة والآثار بنقلها وإجراء عمليات الترميم عليها وتوقيفها بالميدان بنجاح.

الكباش الأربعة تم نقلها من داخل معبد الكرنك في الأقصر إلى الميدان، إذ يتم وضعها حول المسلة في مواجهة الجهات الأصلية، وهي ليست من طريق الكباش المشهور، وإنما كانت موجودة داخل المعبد حيث قام المصري القديم بإزالتها لتوسعة المعبد.

وتم ترميم واجهات العمارات، حيث اتخذت لونًا موحدًا، ورفع اللافتات الإعلانية، وكذلك ترميم واجهات المتحف المصري في التحرير، ومن المقرر في المرحلة القادمة تزويد الميدان بمساحات خضراء، وأماكن للجلوس، وتوحيد إضاءات الميدان والمتحف المصري في التحرير.
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة
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الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مصر مسلة التحرير كباش الاقصر بوابة الفجر

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