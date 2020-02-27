شاهد.. آخر ترميمات مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش الأربعة

التقطت كاميرا بوابة "الفجر" الإلكترونية عددًا من الصور "النهارية والليلة" لمسلة ميدان التحرير، التي تتوسط الميدان بعد أن تم الانتهاء من تركيب آخر أجزائها، إذ أظهرت الصور رفع الغطاء الحاجز عنها، حيث كانت أعمال الترميم الدقيق تجري في المسلة وكانت الشركة المنفذة تضع ما يشبه العازل حولها.



واقتربت الكاميرا قدر الإمكان من مكان العمل الذي يجري فيه أعمال الترميم على قدم وساق، حيث تتجهز المسلة للافتتاح قريبًا، وأظهرت الصور أن قواعد الكباش الأربعة ذات مستوى مرتفع للغاية، فيما ترتفع قاعدة المسلة بشكل كبير.

يأتي وضع المسلة والكباش في إطار خطة الدولة لتحويل الميدان لممشى سياحي على أعلى مستوى، ومسلة الملك رمسيس الثاني المزمع توقيفها في وسط ميدان التحرير قادمة من "تانيس" صان الحجر شرقية، بعد أن تعرضت للتحطيم منذ قرون، وقامت وزارة السياحة والآثار بنقلها وإجراء عمليات الترميم عليها وتوقيفها بالميدان بنجاح.