"لممارسة الدعارة".. تجديد حبس شاذ جنسيًا في العجوزة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس شاذ جنسيًا، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاستقطاب الزبائن وممارسة الدعارة.





واستمعت النيابة لأقوال المتهم في واقعة استقطاب الزبائن عن طريق أحد المواقع الإباحية لممارسته الشذوذ الجنسي، أكد أنه المرة الأولى لممارسة هذا الفعل، مشيرًا أنه لجأ لذلك لاحتياجه للأموال لمروره بضائقة مالية.





وكشفت التحقيقات، أن المتهم يعمل مساعد تمريض، وقام بالتواصل مع أحد الأشخاص عن طريق الموقع الإباحي، واتفق على المبلغ المالي والمقابلة بشارع جامعة الدول العربية، للذهاب لأحد الشقق لممارسة الشذوذ.



كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، قد تمكنت من ضبط شاب شاذ جنسيًا يدعى "أحمد.م"، يبلغ من العمر ٣٢ عامًا، حيث قام بإنشاء صفحة على أحد مواقع الإباحية، للإعلان عن ممارسة الشذوذ الجنسي واستقطاب الزبائن، بمنطقة العجوزة مقابل مبلغ مادي يقدر ٢٠٠٠ جنيه في الساعة، ويقوم عن طريق الصفحة بعرض معلومات ومحادثات لاستقطاب الزبائن.



عقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه على أنه يريد ممارسة الشذوذ الجنسي معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضط المتهم والقبض عليه.

