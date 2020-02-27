مؤسس معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكشف سبب إنشاءه

قال الدكتور أسامة عبد الصادق مؤسس معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف، إن توجهات القيادة السياسية في مصر بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سبب فكرة تأسيس المعهد، بهدف نقل التجارب الدولية الناجحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كسند لأي تطوير يحدث في المستقبل لهذه المشروعات.





وأضاف "عبد الصادق"، خلال حواره مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الخميس، أن هناك إقبال كبير على الالتحاق بالمعهد من صعيد مصر وحتى الإسكندرية، منوهًا بأنه تم البدء بتسجيل الدكتوراه بـ 10 طلاب، و27 طالب ماجيستير، وموضوعات هذه الرسائل بها إسهامات فاعلة في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلال 2- 3 أعوام سيكون هناك قاعدة معلوماتية كبيرة جدًا لتطوير تلك المشروعات على أرض مصر.



