تفاصيل إصابة شيرين بورم في الرحم.. وسبب زيادة وزنها في الفترة الأخيرة

بعد فترة طويلة من الجدل الذي أحاط بالمطربة شيرين عبد الوهاب، وما قيل عن معاناتها من أزمة صحية سافرت على إثرها خارج مصر لتلقي العلاج.





كما لاحظ الجمهور زيادة كبيرة في وزنها واستعانتها بمقعد من أجل الجلوس أثناء الغناء في الحفلات الأخيرة، وهو ما أثار قلق محبيها ومتابعيها.





واستغلت مشاركتها بمهرجان الفجيرة للفنون لتكشف للمرة الأولى في لقاء تلفزيوني على هامش المشاركة عن تفاصيل الحالة الصحية الخاصة بها.





وأكدت شيرين أنها كانت تعاني من تليف على الرحم، وهو الأمر الذي تعاني منه نسبة كبيرة من السيدات حول العالم، إلا أن التليف الخاص بها كان كبير الحجم وهو ما تسبب في زيادة وزنها بشكل ملحوظ.





كما استدعى الأمر إجراءها جراحة في منطقة البطن تشبه القيصرية من أجل استئصال التليف، ذلك الأمر الذي سبب زيادة كبيرة في وزنها إلا أنها لم تنزعج من ذلك.





وأشارت إلى كونها تتعاطى أدوية تتسبب في حبس الماء داخل الجسم وهو ما يسبب زيادة الوزن، غير أنها تتبع حمية غذائية من أجل التخلص من هذه الزيادة.





وأكدت أن هذا الأمر يتطلب الكثير من الوقت، ولم يكن أمامها سوى خيارين: الأول هو الاعتذار عن الحفلات والجلوس في المنزل أو المشاركة بوزن زائد، لذلك قررت أن تعمل وتشارك في الحفلات التي تعرض عليها دون التفات لهذا الأمر.