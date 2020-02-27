Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:31 م
Advertisements
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
Advertisements

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 27/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || وقف الرحلات في مطار معيتيقة الليبي بعد تعرضه للقصف

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أوقفت السلطات الليبية، اليوم الخميس، الرحلات في مطار معيتيقة بعد تعرضه للقصف، وفقًا لقناة العربية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || روسيا تؤكد نقل تركيا المسلحين إلى ليبيا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن "المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أرسل إلى موسكو نص مشروع الاتفاقية حول الاستقرار وتعزيز وقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع في ليبيا.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || حكومات العالم تكثف الاستعدادات لوباء فيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

كثفت حكومات العالم، اليوم الخميس، تدابير لمكافحة وباء عالمي من فيروس كورونا حيث تجاوز عدد الإصابات خارج الصين التي تشكل مصدر تفشي المرض لأول مرة تلك الظاهرة داخل البلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وباء فيروس كورونا وباء عالمي مطار معيتيقة ليبيا فيروس كورونا حكومات العالم بوابة الفجر

أخبار تهمك

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 9 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الصحف الكتالونية تحتفي بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

منذ ساعة و 11 دقيقة

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 15 ساعة

جوارديولا يهدي برشلونة هدية كبرى قبل الكلاسيكو

منذ ساعتين

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 12 ساعة

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 16 ساعة

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ ساعة و 21 دقيقة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موضوعات متعلقة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

12:08 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status