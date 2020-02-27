أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 27/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || وقف الرحلات في مطار معيتيقة الليبي بعد تعرضه للقصف



أوقفت السلطات الليبية، اليوم الخميس، الرحلات في مطار معيتيقة بعد تعرضه للقصف، وفقًا لقناة العربية.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || روسيا تؤكد نقل تركيا المسلحين إلى ليبيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن "المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أرسل إلى موسكو نص مشروع الاتفاقية حول الاستقرار وتعزيز وقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع في ليبيا.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || حكومات العالم تكثف الاستعدادات لوباء فيروس كورونا



