Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف علي مشوار دمنهور في الموسم الحالي بالقسم الثاني

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الشريف
Advertisements


نجح فريق دمنهور بقيادة كمال فريد في تقديم نتائج إيجابية، بالمجموعة الثالثة، من مسابقة دوري القسم الثاني، حيث حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 3 مباريات،ووتلقى 3 هزائم فقط.

نجح فريق دمنهور في التواجد بالمركز الاول برصيد 33 نقطة بفارق نقتطين عن فاركو صاحب المركزالثاني برصيد31 نقطة.

حيث خاض الفريق الدمنهوري منذا بداية هذا الموسم 16 مباراة ، حقق خلالهم ثلاثة تعادلات أمام بلدية المحلة ، ومالية كفر الزيات، والرجاء، وحقق الفوز في 10 لقاءات علي حساب كلاا من ، بيلا، والأوليمبي، والحمام، ودكرنس، وأبوقير، وحقق النادي البحراوي الفوز في 5مباريات متتالية بالدور الثاني حيث حقق الفوز علي بلدية المحلة وبيلا والأوليمبي ومالية كفر الزيات والحمام وتلقي الفريق الدمنهوري الهزيمة في 3 مباريات فقط من، غزل المحلة، وفاركو، المنصورة ضمن منافسات الدور الأول

وسجل دمنهور خلال منافسات المجموعة الثالثة حتي الأن 21هدف ودخل في مرماه 13هدف حتي الأن.

سجل أهداف فريق دمنهور :

وحيد محسن صانع الألعاب السابق 6 أهداف المنتقل لفاركو، وأحمد العوضي 5 أهداف، وعمار شرف 5 أهداف، وأحمد متعب هدف ومصطفي سمارة هدفين وعصام عادل هدف ومحمد عبد الرحيم ميدو هدف،.

الجهاز الفني لدمنهور:

ويضم الجهاز الفني للفريق الدمنهوري كلاً من : كمال فريد مديرًا فنيًا، وأحمد النعناعي مدربا عاما، ومحمد عبد الستار إداري وأحمد مصطفي (بربش) مدرب حراس، وصابر النحراوى مديرًا لشئون اللاعبين و، محمد زينهم ومحمد القيم مدلكين ونشأت أباظة أخصائي علاج طبيعي، ومحمد الطنيخي معد بدني.

مباريات دمنهور المتبقية في الدور الثاني

الجولة الـ 6 : غزل المحلة - دمنهور

الجولة الـ 7 : دمنهور - دكرنس

الجولة الـ 8 : فاركو - دمنهور

الجولة الـ 9: المنصورة -دمنهور

الجولة الـ 10 : دمنهور - الرجاء

الجولة الـ 11 : أبوقيرللأسمدة - دمنهور

ترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهور 33 نقطة
2- فاركو 31 نقطة
3- غزل المحلة 29 نقطة
4- المنصورة 27 نقطة
5- الرجاء 25 نقطة
6- دكرنس 25 نقطة
7- أبو قير 23 نقطة
8- البلدية 22 نقطة
9- الحمام 17 نقطة
10- الأوليمبى 15 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ ساعتين و 27 دقيقة

هجوم ناري من مرتضى منصور على رئيس اتحاد الكرة بعد عقوبات القمة

منذ حوالي 4 ساعات

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 15 ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 12 ساعة

جوارديولا يهدي برشلونة هدية كبرى قبل الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

منذ ساعة و 6 دقيقة

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ ساعة و 16 دقيقة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 ص

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

10:47 ص

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

12:08 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status