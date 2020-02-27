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بث مباشر مباراة النصر الآن| مشاهدة مباراة النصر والأهلي اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora "الدوري السعودي"

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:10 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يلتقي فريق النصر أمام نظيره أهلي جدة، مساء اليوم الخميس في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة النصر وأهلي جدة، على أرضية ملعب فيصل بن فهد، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، بينما يمتلك الأهلي 33 نقطة بالمركز الثالث.

موعد مباراة النصر والأهلي اليوم
تقام مباراة النصر والأهلي في تمام الساعة 07:40 مساء بتوقيت القاهرة، و08:40 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي
تذاع مباراة النصر ونظيره فريق والأهلي عبر قناتي  KSA Sports 2 HD، KSA Sports 3 HD.
النصر و الاهلي السعودي الساعة 7.40 علي قناة 7
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