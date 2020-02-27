عاجل.. رسالة مُبكية من حفيد مبارك

عبر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، عن شديد حزنه لفقدان جده، الذي تم تشييع جثمانه في جنازة عسكرية، أمس الأربعاء.





وقال "عمر"، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، اليوم الخميس: "مصر كلها تمطر يوم وفاتك، كأن سمائها بتعيط عليك، والجامعات والمدارس كلها إجازة، كأنها أعلنت الحداد، وتموت في أول يوم من أيام رجب، كإن ربنا بيفيض من فضله وكرمه عليك.. ووفاتك بعد أسبوع واحد من براءة أولادك اللي كانوا بيبروك وبيعطفوا عليك".



