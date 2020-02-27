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محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل إحالته لطاقم أطباء مستشفى للتحقيق

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:08 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل إحالته لطاقم أطباء الطوارىء بمستشفى القباري التخصصي، موضحا أنه يحرص على القيام بزيارات مفاجئة للمستشفيات.

وأشار "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه تفقد مستشفى القباري أمس، ووجده مستشفى رائع، وبه أجهزة غير عادية، فضلا على أنه تواصل مع المرضى واستمع إلى مطالبهم.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن ما أزعجه خلال الزيارة أنه لم يجد أطباء في قسم الطوارىء، مشيرا إلى أنه استدعى مدير المستشفى والمدير المالي، وأمر بإحالة جميع أطباء الاستقبال للتحقيق.

ونوه بأنه شكل لجان متابعة تمر على المستشفيات يوميا لرصد أي ملاحظات، فضلا عن عقد لقاءات مستمرة مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، مشددا على أنه غير مسموح أن يكون هنك قصور في العنصر البشري بالمنظومة الصحية، معقبا: "المرضى أهلنا".

وأكد "الشريف"، أن الدولة وفرت مستشفيات وأجهزة طبية بشكل رائع، ولكن أحيانا يكون القصور في العنصر البشري، حيث يجب التعامل معهم بشدة نوعا ما حتى يتحقق الانضباط.
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