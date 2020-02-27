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صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:58 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلى، على استبعاد رمضان صبحى صانع ألعاب النادى الأهلى، من حساباته خلال مواجهة الذهاب أمام صن داونز الجنوب إفريقى يوم السبت المقبل.

وكان الطاقم الطبى للأهلي، قد طلب من فايلر عدم مشاركة رمضان صبحى، لتجنب أى مضاعفات جديدة فى إصابته بعد تعرضه لتمزق فى العضلة الخلفية.

وأبلغ فايلر الجهاز الطبي، أنه لن يدفع برمضان صبحى فى لقاء الذهاب، خصوصًا أن اللاعب لم يصل للجاهزية الفنية الجيدة خلال التدريبات الأخيرة أيضًا.

وكان رمضان صبحى قد خضع لبرنامج تأهيلى فى الجونة، خلال الأيام الماضية حتى يسابق الزمن فى العودة من جديد، خصوصًا بعد تجدد إصابته ليس بشكل كامل، ولكن جزئيًا حسب تأكيدات أحد أعضاء الطاقم الطبى.
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