بعد نقل الإيدز من رجل لزوجته.. بيان عاجل ضد "الصحة"





وقال "عمر": إن ذلك يتسبب في مشاكل صحية للمتزوجين وانتقال للأمراض المعدية بين الأزواج ونقلها أيضا للأطفال.



وأضاف أن حادثة نقل زوج الإيدز لزوجته وطفلتها رغم علمه ومثوله للعلاج قبل أشهر من إتمام الزواج، جاء نتيجة عدم قيام الزوج بإجراء التحاليل الطبية بشكل فعال قبل الزواج، وقيام الوحدة الصحية بإعطائه شهادة تفيد بإجرائه الكشف الطبي، الذي لم يحدث، لتكتشف الزوجة بعد الزواج بأن زوجها مصاب بالإيدز قبل الزواج وتم ونقل العدوى إليها وطفلتها.



ولفت إلى أن وزارة الصحة من خلال وحداتها ومستشفياتها تعطي شهادة إجراء التحاليل الطبية اللازمة لإتمام الزواج من دون أي إجراءات حقيقية، وأن أي شخص يستطيع استخراج هذه الشهادة بمبلغ قيمته عشرين جنيهًا، ما يجعل الوزارة سبب رئيسي فيما حدث لهذه الأسرة.





ونوه بأنه لولا تراخي الوزارة في إجراء الكشف الطبي للمقبلين للزواج، لما حدث ما حدث للسيدة وطفلتها.



وطالب وزارة الصحة بضرورة توضيح إجراءاتها للحيلولة دون حدوث هذا الأمر مرة أخرى، حفاظا على صحة المواطنين.

تقدم حسن عمر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل اليوم الخميس، ضد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بسبب قيام الوحدات الصحية والمستشفيات، بالكشف الروتيني على المقبلين للزواج من دون إجراء التحاليل والكشف بشكل حقيقي.