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يسرا ترتدي "بطانية" على غلاف مجلة فوج العالمية

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:53 ص
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يسرا
يسرا
الفجر الفنى
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زينت يسرا، غلاف عدد مجلة "فوج" العالمية بنسختها العربية، في ذكرى احتفال المجلة بالعام الثالث علي تأسيسها، وظهرت باطلالة غريبة حيث أرتدت بطانية فوق ملابسها.

وعلقت يسرا، على الغلاف قائلة: "يسعدنى أن أحتفل بالذكرى السنوية الثالثة لـ voguearabia مع هذا الغلاف النابض بالحياة الممتع من قِبل المصور الموهوب حسن حجاج".

على صعيد أخر تشارك الفنانة يسرا في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "دهب عيرة"  والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج هانى خليفة.
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