يسرا ترتدي "بطانية" على غلاف مجلة فوج العالمية

زينت يسرا، غلاف عدد مجلة "فوج" العالمية بنسختها العربية، في ذكرى احتفال المجلة بالعام الثالث علي تأسيسها، وظهرت باطلالة غريبة حيث أرتدت بطانية فوق ملابسها.





وعلقت يسرا، على الغلاف قائلة: "يسعدنى أن أحتفل بالذكرى السنوية الثالثة لـ voguearabia مع هذا الغلاف النابض بالحياة الممتع من قِبل المصور الموهوب حسن حجاج".



