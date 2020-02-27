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رئيس الوزراء الياباني يطلب إغلاق جميع المدارس حتي نهاية مارس

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:57 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس، إن الحكومة ستطلب من جميع المدارس الابتدائية والثانوية أن تغلق أبوابها في الفترة من 2 مارس حتى عطلة الربيع، وعادة ما تكون في نهاية شهر مارس، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وكان يتحدث في اجتماع لفرقة العمل الحكومية لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.

وفي وقت سابق، أجل منظمو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020 تدريب المتطوعين بسبب انتشار فيروس كورونا في اليابان.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان صدر في وقت متأخر يوم الجمعة، إنه كان من المقرر إجراء التدريب ابتداء من يوم السبت، لكن سيتم إعادة جدولته.

وقال البيان، إن تأجيل التدريب لن يؤثر على الاستعدادات الأخرى، ولا يفكر المنظمون في إلغاء الألعاب.

تواجه اليابان تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت تفعل ما يكفي لوقف فيروس كورونا الذي ظهر في وسط الصين في أواخر العام الماضي وانتشر إلى 24 دولة أخرى.

بدأ بعض المستثمرين يشعرون بالقلق من أن الوباء قد يعرقل الأولمبياد، والتي من المقرر أن تبدأ في طوكيو في 24 يوليو.

من المقرر أن ينزل أكثر من 400 راكب ياباني وأجنبي على متن سفينة الرحلات البحرية دايموند برينسز بالقرب من طوكيو بعد قضاء أسابيع في الحجر الصحي على متنها.

وقد أصيب أكثر من 600 شخص على متن السفينة السياحية، التي تم فرض الحجر الصحي عليها قبالة يوكوهاما منذ وصولها في 3 فبراير، وكان على متنها 3700 شخص.

توفي اثنان منهم، يابانيان في الثمانينات من العمر، يوم الخميس، ومن المقرر نقل حوالي 100 راكب إلى الشاطئ في الأيام المقبلة للخضوع لحجر صحي اخر.

في جميع أنحاء اليابان، ثبتت اصابة أكثر من 80 شخص بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 2000 شخص في البر الرئيسي للصين.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تعطيل المدارس اليابان

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