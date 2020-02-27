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طبيب جلدية يحذر السيدات من تنظيف الأطباق والملابس بدون "جوانتي"
الخميس 27/فبراير/2020 - 11:55 ص
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رقية جمال
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قال الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، إن هناك تقدما كبيرا في الـ 10 سنوات الأخيرة في علاج مرض السرطان، ونسبة الشفاء وصلت لـ 80%، معقبًا: "عمليات سرطان الثدي أصبحت مثل عملية اللوز".
وأكد "الناظر"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور جيل جديد من الأدوية الحديثة لعلاج السرطان وتحقق نتائج عالية، ولكن سعرها مرتفع، وهناك أدوية جديدة لم يتم الإعلان عنها بعد.
وحذر رئيس مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، من انتشار مرض اكزيما ربات البيوت، والمسمى مرض "ست البيت"، مناشدًا السيدات بارتداء جوانتي أثناء غسل الأطباق والملابس؛ لحماية جلدها من المنظفات، مشيرا إلى أن هناك خطورة لاستخدام الليفة للاستحمام؛ لكون الاستحمام بالليفة وتركها بالمياه يجعل ميكروبات ضارة بالجلد تنمو عليها، ناصحًا باستخدام صابون الجلسرين باعتباره أكثر الانواع أمانًا.
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