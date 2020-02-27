طبيب جلدية يحذر السيدات من تنظيف الأطباق والملابس بدون "جوانتي"

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، إن هناك تقدما كبيرا في الـ 10 سنوات الأخيرة في علاج مرض السرطان، ونسبة الشفاء وصلت لـ 80%، معقبًا: "عمليات سرطان الثدي أصبحت مثل عملية اللوز".





وأكد "الناظر"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور جيل جديد من الأدوية الحديثة لعلاج السرطان وتحقق نتائج عالية، ولكن سعرها مرتفع، وهناك أدوية جديدة لم يتم الإعلان عنها بعد.



