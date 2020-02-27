مساعد "المجتمعات العمرانية" يلتقى الشركات المُنفذة لوحدات العاملين بالعاصمة الإدارية





التقى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مسئولى الشركات المنفذة لمشروعى(351 عمارة) "إسكان اجتماعى"، و(376عمارة) نموذج سكن مصر بمدينة بدر، والمخصصة للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة نسب الإنجاز بالمشروعين، ومعدل الأداء، وذلك بحضور المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولى جهاز المدينة والمشروعات.





ووجه المهندس كمال بهجات، بدفع العمل بالمشروعين وإزالة أى عقبات تواجه التنفيذ، وكذا الالتزام بجودة التشطيب للوحدات السكنية، كما طالب الشركات المنفذة لأعمال المرافق بالمشروعين بوضع برنامج زمنى مكثف للانتهاء من الأعمال لسرعة تسليم الوحدات المخصصة للمستحقين، وبكفاءة وجودة عالية فى التنفيذ.





كما طالب المهندس كمال بهجات، مسئولى جهاز تنمية مدينة بدر، بتقديم الدعم اللازم للشركات المنفذة وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإنجاز المشروعات، مشيراً إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة المتابعة الدورية والانتهاء من الأعمال بالمشروعات المختلفة.





من جانبه استعرض المهندس عمار مندور، خلال اللقاء، الموقف التنفيذى للمشروعين، والذى شمل موقف الوحدات المنفذة والمرافق وتنسيق الموقع، وغير ذلك، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى إنجاز المشروعات كافة.







