ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 15 حالة

قال كريس وايت كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، اليوم الخميس، إنه تم تأكيد حالتين أخريين من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات إلى 15 حالة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



وقال البيان: "لقد تم نقل الفيروس في إيطاليا وتينيريفي وتم نقل المرضى إلى مراكز متخصصة للعدوى في مستشفى ليفربول الملكي والمستشفى الملكي الحر في لندن".



تعمل الحكومات على تكثيف الإجراءات لمحاربة وباء عالمي وشيك للفيروس التاجي، حيث تجاوز عدد الإصابات خارج الصين، مصدر تفشي المرض.



وأصاب الفيروس التاجي أكثر من 80 الف شخص وقتل نحو 2800، معظمهم في الصين. لا يزال الكثير غير معروف بشأن الفيروس، لكن من الواضح أن تداعيات ثاني أكبر اقتصاد في العالم في حالة انهيار.

