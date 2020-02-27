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حزب الوفد يبحث الاحتفال بمرور عام بعد مئوية ثورة 1919

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:49 ص
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بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أعلنت اللجنة النوعية للإعلام في حزب الوفد، برئاسة الكاتب الصحفي شريف عارف، وبحضور النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الحزب رئيس مجلس إدارة جريدة وبوابة الوفد، والدكتورة أميره أبوشقه المشرف على مبادرات الوفد، عن تنظيم فاعليات مختلفة إحتفالًا بمرور العام الأول بعد مئوية الوفد المقرر ٩مارس القادم.

وقررت اللجنة في اجتماعها بمشاركة مجموعة من الخبراء في إدارة الحملات السياسية والإعلامية تفعيل عدة ملفات خاصة بعملها خلال المرحلة القادمة، من بينها تكليف الزملاء باللجنة بعدة ملفات وتنظيم ندوات متخصصة بالتزامن مع عام الاستحقاقات الدستورية التي يخوضها حزب الوفد.

وأكد النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد، على الاهتمام الذي يوليه المستشار بهاء الدين أبوشقه، رئيس الوفد بلجنة الإعلام، مشيرًا إلى دعمه الكامل بالوثائق النادرة لمشروع توثيق تاريخ الوفد وجمع تراثه ومواقفه العظيمة عبر قناة رسميه على موقع "يوتيوب". 

وهنأ الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الوفد ورئيس مجلس إدارة جريدة وبوابة الوفد، أعضاء اللجنة، معربا عن تقديم كافة أشكال الدعم لها خلال المرحلة المهمة القادمة، التي سيلعب الإعلام دورًا محوريًا فيها، ويقدم صورة تليق بالوفد وتاريخه للرأي العام.

عرضت الدكتورة أميرة أبوشقة المشرف العام على مبادرات الوفد، رؤيتها لتحديث وسائل التواصل الحزبية ومن بينها إنشاء موقع متخصص لحزب الوفد يخاطب الوفدين والعالم الخارجي، يكون معني بنشر رؤي الوفد ومواقفه من القضايا المختلفة، ويسهل علي الوفدين التواصل في كل الشئون الوفديه ومن بينها تحديث العضويات وغيرها من المهام الحزبية الداخلية.

وقالت: إن موقع حزب الوفد الجديد المزمع إطلاقه سيكون بمثابة نقله نوعيه في تواصل الوفديين ويجمعهم في مسار رسمي يوفر عليهم الجهد، ويحقق كل وسائل التعريف بالوفد وتاريخه ورؤيته للمستقبل، وتم الإقتراح بتكليف الزميل محمود علي عضو الهيئة العليا السابق مدير تحرير جريدة الوفد، بالتنسيق بين اللجنة وفريق عمل الويب سايت.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة فنية من قيادات الوفد وأعضاء من بينها وفنيين من الخارج تنفيذا لتكليفات المستشار بهاء الدين أبوشقه، بإنشاء قناة رسميه للحزب تكون معنيه بتوثيق تاريخ حزب الوفد العريق، بناءا علي الاقتراح المقدم من ياسر شورى، مقرر لجنة الإعلام، بعمل فيديوهات وأفلام وثائقية وجمعها في مكان واحد يعبر عن الحزب.
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الكلمات المفتاحية

حزب الوفد بوابة الفجر الوفد الفجر

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