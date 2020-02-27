حزب الوفد يبحث الاحتفال بمرور عام بعد مئوية ثورة 1919

أعلنت اللجنة النوعية للإعلام في حزب الوفد، برئاسة الكاتب الصحفي شريف عارف، وبحضور النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الحزب رئيس مجلس إدارة جريدة وبوابة الوفد، والدكتورة أميره أبوشقه المشرف على مبادرات الوفد، عن تنظيم فاعليات مختلفة إحتفالًا بمرور العام الأول بعد مئوية الوفد المقرر ٩مارس القادم.





وقررت اللجنة في اجتماعها بمشاركة مجموعة من الخبراء في إدارة الحملات السياسية والإعلامية تفعيل عدة ملفات خاصة بعملها خلال المرحلة القادمة، من بينها تكليف الزملاء باللجنة بعدة ملفات وتنظيم ندوات متخصصة بالتزامن مع عام الاستحقاقات الدستورية التي يخوضها حزب الوفد.





وأكد النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد، على الاهتمام الذي يوليه المستشار بهاء الدين أبوشقه، رئيس الوفد بلجنة الإعلام، مشيرًا إلى دعمه الكامل بالوثائق النادرة لمشروع توثيق تاريخ الوفد وجمع تراثه ومواقفه العظيمة عبر قناة رسميه على موقع "يوتيوب".