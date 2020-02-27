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ندب الدكتورة علا عادل رئيسا للقومي للترجمة

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:44 ص
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، قرارا بندب الدكتورة علا عادل عبد الجواد للعمل مديرا للمركز القومى الترجمة.


يذكر أن الدكتورة علا عادل عبد الجواد وكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ، حصلت على درجة الماجستير عن موضوعات الغزل الألماني مع المقارنة بشعر الغزل العربي ودرجة الدكتوراة عن صورة المرأة في ملحمة بارسيفال في ضوء المقارنة بشخصيات نسائية عربية ، عملت أستاذا بقسم اللغة الألمانية - كلية الألسن - جامعة عين شمس ، شغلت العديد من المناصب منها مدير وحدة التدريب ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات ومدير وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة بكلية الالسن ، مترجمة تحريرية وشفهية وفورية بالعديد من المؤسسات العلمية ومنسق للكثير من البرامج المتخصصة فى اللغة الالمانية بالقاهرة عضو لجنة تحكيم لاختيار كتب ألمانية تناسب السوق العربية ضمن مشروع كتبنا الذي أطلقه معهد جوته، لجنة تحكيم جائزة المترجمين العرب التي يمنحها معهد جوته لأفضل مترجم متمرس من اللغة الألمانية إلى العربية وكذلك أفضل مترجم مبتدئ - عضو فريق العمل المكلف من كلية الألسن للتقدم لمشروع البرامج المتميزة ، الإشراف على الدورة الثالثة لتدريب المترجمين الشباب بالمركز الثقافي النمساوي ، نظمت وشاركت فى وادارت الكثير من ورش العمل الخاصة بالترجمة.



أشرفت على ترجمة عدد عشرة كتب أطفال ونشء من الألمانية إلى العربية وتنسيق العمل بين المترجمين ودور النشر المصرية والألمانية، شاركت فى ملتقي مترجمي الأدب الألماني في برلين ممثلا عن العالم العربي بين 15 متخصص من مختلف انحاء العالم ، محكم بمجلة فيلولوجي الصادرة عن كلية الألسن جامعة عين شمس ومحكم بمجلة صحيفة الألسن جامعة عين شمس ، ترجمت بعض القصص القصيرة لأدباء في ألمانيا الى جانب الكثير من الكتب الالمانية ولها العديد من المقالات حول مشاكل ترجمة أدب الأطفال والنشء في مصر كما راجعت عدد ۱۰۰ كتيب مترجم إلى الألمانية لهيئة الكتاب ضمن سلسلة تراث الإنسانية وغيرها ، شاركت فى مجموعة ضخمة من الندوات المتخصصة داخل مصر وخارجها .

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