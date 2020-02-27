ندب الدكتورة علا عادل رئيسا للقومي للترجمة

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، قرارا بندب الدكتورة علا عادل عبد الجواد للعمل مديرا للمركز القومى الترجمة.





يذكر أن الدكتورة علا عادل عبد الجواد وكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ، حصلت على درجة الماجستير عن موضوعات الغزل الألماني مع المقارنة بشعر الغزل العربي ودرجة الدكتوراة عن صورة المرأة في ملحمة بارسيفال في ضوء المقارنة بشخصيات نسائية عربية ، عملت أستاذا بقسم اللغة الألمانية - كلية الألسن - جامعة عين شمس ، شغلت العديد من المناصب منها مدير وحدة التدريب ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات ومدير وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة بكلية الالسن ، مترجمة تحريرية وشفهية وفورية بالعديد من المؤسسات العلمية ومنسق للكثير من البرامج المتخصصة فى اللغة الالمانية بالقاهرة عضو لجنة تحكيم لاختيار كتب ألمانية تناسب السوق العربية ضمن مشروع كتبنا الذي أطلقه معهد جوته، لجنة تحكيم جائزة المترجمين العرب التي يمنحها معهد جوته لأفضل مترجم متمرس من اللغة الألمانية إلى العربية وكذلك أفضل مترجم مبتدئ - عضو فريق العمل المكلف من كلية الألسن للتقدم لمشروع البرامج المتميزة ، الإشراف على الدورة الثالثة لتدريب المترجمين الشباب بالمركز الثقافي النمساوي ، نظمت وشاركت فى وادارت الكثير من ورش العمل الخاصة بالترجمة.







