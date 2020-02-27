مدرب مانشستر يونايتد: لايمكن الاعتماد على الدوري الأوروبي للمشاركة في التشامبيونز ليج

أكد النرويجي سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أنه لا يمكن لفريقه الاعتماد على الفوز بلقب الدوري الأوروبي، من أجل ضمان الظهور في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.





ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.





وسيلتقي يونايتد ضيفه كلوب بروج البلجيكي، في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي، في وقت لاحق من اليوم الخميس، بعد تعادل الفريقين (1-1) ذهابا.





وقال سولسكاير، خلال مؤتمر صحفي "في منافسات الدوري الأوروبي لا يمكن معرفة ما قد يحدث، لا يمكنك توقع أي شيء، ولا يمكنك الاعتماد على تحقيق الفوز.. فهناك فرق جيدة في البطولة".





وتابع "ربما لا يحالفك الحظ.. لذا نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، ونأمل في الحصول على أكبر قدر ممكن من النقاط بالدوري".





والغياب عن دوري الأبطال ربما يكون مكلفا ليونايتد، الذي كشف عن تراجع في الإيرادات والأرباح الأساسية، خلال الربع الثاني، بسبب الغياب عن دوري الأبطال في الموسم الحالي.





وقال سولسكاير "نحن ناد كبير، ولدينا مصادر تمويل جيدة، لكن الاستمرار في تراجع (الإيرادات) يعني مزيدا من المعاناة.. لذا نطمح للعودة إلى دوري الأبطال، لأسباب كروية، لكن أيضا هذا الأمر سيساعد النادي ماليا".