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يوم من ذهب لبعثة السلاح فى البطولة الإفريقية
الخميس 27/فبراير/2020 - 11:41 ص
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حصدت بعثة منتخب السلاح ثلاث ميداليات ذهبية فى اليوم الثالث للبطولة الإفريقية المقامة حاليا فى غانا .
وحصل إبراهيم رمضان على الميدالية الذهبية فى منافسات المبارزة بعد نهائي مصرى خالص بالفوز على زميله محمد ياسين 15 /12 وتبعهما ثالثا المصرى ايضا محمد ادهم .
وحققت نهى هانى ذهبية الشيش انسات بالفوز على الجزائرية مريم بن باركى 15/ 11 .
وحقق الذهبية الثالثة لاعبنا ادهم معتز فى منافسات السيف بعد التفوق على اللاعب التونسي احمد فرجانى وجاء فى المركز الثالث مناصفة مدحت معتز ومازن العربى.
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