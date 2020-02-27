يوم من ذهب لبعثة السلاح فى البطولة الإفريقية

حصدت بعثة منتخب السلاح ثلاث ميداليات ذهبية فى اليوم الثالث للبطولة الإفريقية المقامة حاليا فى غانا .





وحصل إبراهيم رمضان على الميدالية الذهبية فى منافسات المبارزة بعد نهائي مصرى خالص بالفوز على زميله محمد ياسين 15 /12 وتبعهما ثالثا المصرى ايضا محمد ادهم .





وحققت نهى هانى ذهبية الشيش انسات بالفوز على الجزائرية مريم بن باركى 15/ 11 .



