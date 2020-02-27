اعرف الآن now | نتائج وظائف الأمن البيئي عبر رابط منصة أبشر الإلكترونية 1441 للتوظيف التابعة لوزارة الدخلية Absher results





نتائج وظائف الأمن البيئي ، أصبح الآن بإمكانكم الاستعلام عن نتائج القبول الأمن البيئي عبر رابط منصة أبشر الإلكترونية 1441 للتوظيف التابعة لوزارة الدخلية بالمملكة العربية السعودية، ومع ازدياد البحث عن نتائج وظائف الأمن البيئي سنقدم لكم خلال السطور التالية رابط منصة أبشر الإلكترونية للاستعلام عن النتيجة، وسنستعرض لكم أيضًا طريقة وخطوات معرفة نتائج وظائف الأمن البيئي عبر أبشر 1441، وذلك لوظائف (جندي أول/جندي /عريف) والعديد من الوظائف التي يتم الإعلان عنها تباعًا.





وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للأمن البيئي عن وظائف شاغرة بالإدارة، واليوم مع موعد إعلان نتائج وظائف الأمن البيئي ، وذلك عبر منصة أبشر للتوظيف 1441، وقد صرح مصدر مسئول أنه يجب على الناجحين والمقبولين مبدئيًا الذهاب لمقر الإدارة العامة للأمن البيئي حتي يتمكنوا من استكمال الإجراءات والأوراق والبيانات المطلوبة.





المستندات والأوراق المطلوبة للمقبولين بوظيفة الأمن البيئي

- الشهادة الدراسية الأصلية وصورة رسمية منها ممهورة بتصديق الجهة التي صدرت منها.





- بطاقة الهوية الوطنية.





- يكون الحضور بزي الرياضي بدون حذاء رياضي.





- سيتم الكشف عن السمات الشخصية والجسدية كالطول والوزن.





- يجب الحضور قبل الثامنة بالصباح في اليوم الذي سيحدد لكل متقدم.





رابط نتائج قبول الأمن البيئي 1441

يمكنكم الآن الاستعلام عن نتائج القبول بالأمن البيئي عبر منصة أبشر الإلكترونية لوظائف الأمن البيئي، وبعد الدخول على الرابط السابق يتم ملئ البيانات المطلوبة وهي كالتالي:





- الدخول على رابط استعلام نتائج القبول المبدئي في الأمن البيئي 1441 عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





- إدخال رقم الهوية الوطنية.





- تاريخ الميلاد.





- اختيار الجنس ذكر أم أنثى.





- الحالة الاجتماعية سواء كنت عازب أو متزوج.





- رقم هوية الأب.





- اختيار الوظيفة التي قمت بالتقدم إليها.





- الضغط على كلمة "عرض".





- ستظهر حينها نتيجة القبول أو الرفض.



