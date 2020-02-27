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هروب حربي.. تفاصيل مسلسل الأخ الكبير الحلقة 40 وموعد العرض والقناة الناقلة

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:31 ص
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مسلسل الأخ الكبير الحلقة 40
مسلسل الأخ الكبير الحلقة 40
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مسلسل الأخ الكبير الحلقة 40 | لاقى مسلسل الأخ الكبير الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، إلى جانب نخبة كبيرة من كبار الفنانين.

أحداث مسلسل الأخ الكبير الحلقة 40

عُرض مسلسل الأخ الكبير الحلقة 40 والتي شهدت هودئًا في أحداثها، ولم تشهد تصارعًا كبيرًا في أحداثها غلى مدار عرض الحلقة،إلى جانب مشاهد شيقة قليلة.

بداية أحداث مسلسل الأخ الكبير الحلقة 40

وفي بداية مسلسل الأخ الكبير الحلقة 40 وصلت الشرطة إلى منزل والد حربي في قريته الريفية، والتي يعيش بها مع حفيدته صباح.

هروب حربي خلال مسلسل الأخ الكبير الحلقة 40

وتمكن حربي مسلسل الأخ الكبير الحلقة 40 من الهروب بعد وصول جمال قبلهم وأبلغ حربي، في حين اعترفت نور لصابر بحبها الكبير لحربى ولكن الأخير ينصحها بنسيان الأمر بسبب الظروف التي يمر بها حربى الذى يعود إلى منزل هبة عبد الغنى المختبئين فيه ويكتشف أن نور قد اختفت بشكل مفاجىء.

أحداث مسلسل الأخ الكبير الحلقة 40

وقابل شريف الباشا شخصًا خلال أحداث مسلسل الأخ الكبير الحلقة 40 تحدثوا عن عمليه تهريب مشبوهة، وطلب شريف عدم دخول كريم في العملية، ويطالب الشخص منه إعادة الأمور مع رفعتلمصابها حتى يتم تسهيل دخول الشحنة عبر شركة الطيران الخاصة به.

تطور أحداث مسلسل الأخ الكبير الحلقة 40

ومع توالي الأحداث في مسلسل الأخ الكبير الحلقة 40  ذهب رفعت برفقة المحامى إلى سمير رئيس المباحث سمير لإبلاغه بمعلومات جديدة عن طبيعة شغل شريف وعلاقة بزوجة رفعت ليلى، وانه ألح عليها كثيراً لمشاركته وخسرت من عملها معه أموالاً كثيرة وأنهم يشكون أنه له علاقة بما حدث في فيلا سوزى ومقتل صفية وفريدة.

موعد عرض مسلسل الأخ الكبير الحلقة 40

عُرضت مسلسل الأخ الكبير الحلقة 40  على  cbc يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الـ8 مساءً بتوقيت القاهرة الـ9 بتوقيت كة المكرمة.

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مسلسل الاخ الكبير 40 مسلسل الأخ الكبير

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