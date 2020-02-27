Advertisements
Advertisements
Advertisements

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:22 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موعد انتهاء عمل اللجنة الخماسية في إدارة اتحاد الكرة، مؤكدًا أن عمل اللجنة يتنهي يوم 31 من شهر يونيو المقبل.

وقال  شوبير، خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم، إن بعض أعضاء اللجنة الخماسية يطالبوا بالتجديد لمدة من 6 إلى 8 أشهر، والبعض الآخر يطالب بالرحيل عن إدارة اتحاد الكرة.

وأشار شوبير، إلى أنه خلال تواجد وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" بالقاهرة خلال الساعات الماضية، برئاسة سارة ساليموني، أوضحت مندوبة الاتحاد أن عمل اللجنة ينتهي في يونيو المقبل مع استمرار اللجنة في الإشراف على العمل حتي نهاية الانتخابات.

يذكر أن الفيفا قام بتعيين اللجنة الخماسية، بعد استقالة مجلس إدارة الجبلاية السابق، برئاسة هانى أبوريدة، عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى نظمتها مصر فى 2019 عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد.
Advertisements

أخبار تهمك

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ ساعة

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أول رسالة من رونالدو لجماهير يوفنتوس بعد السقوط أمام ليون

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 13 ساعة

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 14 ساعة

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 14 ساعة

جوارديولا يهدي برشلونة هدية كبرى قبل الكلاسيكو

منذ نصف ساعة

عاجل.. فنان يدخل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

هجوم ناري من مرتضى منصور على رئيس اتحاد الكرة بعد عقوبات القمة

منذ ساعتين و 13 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 ص

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

08:56 ص

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status