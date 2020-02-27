شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موعد انتهاء عمل اللجنة الخماسية في إدارة اتحاد الكرة، مؤكدًا أن عمل اللجنة يتنهي يوم 31 من شهر يونيو المقبل.





وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم، إن بعض أعضاء اللجنة الخماسية يطالبوا بالتجديد لمدة من 6 إلى 8 أشهر، والبعض الآخر يطالب بالرحيل عن إدارة اتحاد الكرة.





وأشار شوبير، إلى أنه خلال تواجد وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" بالقاهرة خلال الساعات الماضية، برئاسة سارة ساليموني، أوضحت مندوبة الاتحاد أن عمل اللجنة ينتهي في يونيو المقبل مع استمرار اللجنة في الإشراف على العمل حتي نهاية الانتخابات.





يذكر أن الفيفا قام بتعيين اللجنة الخماسية، بعد استقالة مجلس إدارة الجبلاية السابق، برئاسة هانى أبوريدة، عقب خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى نظمتها مصر فى 2019 عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد.