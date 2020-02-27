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طرح الفيلم الهندي "The Body" في دور العرض المصرية الأربعاء المقبل

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:26 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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تستعد شركة United motion pictures لطرح الفيلم الهندي The Body، في دور العرض المصرية وذلك يوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر مارس المقبل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع المواكبة المثمرة لفاعليات مهرجان الهند على ضفاف النيل، والذي تنظمه سفارة الهند بالقاهرة.

وقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في الهند وبعض الدول الأوروبية، وهو من بطولة النجم عمران هاشمي والذي يقدم دورًا جديدًا ومميزًا خلال الفيلم، ويشاركه البطولة نجم الزمن الجميل ريشي كابور، والفيلم من إخراج
Jeethu Joseph، وإنتاج Viacom18 Motion Pictures.
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