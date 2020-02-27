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كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا إلى 1766

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:23 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا إلى 1766، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

                                        

وقد سجلت كوريا الجنوبية، 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 1766 حالة إصابة.

 

وانتشر فيروس كورونا في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.       

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