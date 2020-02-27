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جوارديولا يهدي برشلونة هدية كبرى قبل الكلاسيكو

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:17 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قيام جوارديولا بإهداء برشلونة هدية كبرى قبل مباراته المرتقبة ضد ريال مدريدالأحد المقبل، في الجولة 26 من بطولة الليجا على ملعب "سانتياجو برنابيو".
 
وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن هناك حالة من الثقة داخل غرفة ملابس برشلونة في إسقاط ريال مدريد على ملعبه في الكلاسيكو، لتكرار ما فعله مدربهم الأسبق بيب جوارديولا أمس الأربعاء في "سانتياجو برنابيو".
 
وسقط ريال مدريد على ملعبه أمام مانشستر سيتي بنتيجة (1-2)، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
 
ويحتل حاليا برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 55 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد الوصيف بنقطتين.
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