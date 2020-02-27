لأول مرة بمصر.. تفاصيل إنتاج سبيكة منجنيز جديدة

قال الدكتور عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية: إن هناك 3 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، تصنع سبائكًا تدخل في صناعة الحديد، وهي: كيما تصنع سبيكة "الفيروسيليكون"، وشركة السبائك الحديدية تصنع "الفيروسيليكون"، وشركة سيناء للمنجنيز تصنع "فيرومنجنيز".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أن هذه السبائك تدخل في أفران صناعة الحديد؛ لتخفيض درجة حرارة صهر الحديد، وهناك سبيكة جديدة موجودة عالمية الآن تسمى سبيكة سيليكومنجنيز، وهي تجمع خصائص السبيكتين الموجودين حاليًا، وتعطي اقتصاديات أفضل لشركات تصنيع الحديد.



وتابع أن جميع خامات تصنيع هذه السبيكة الجديدة موجودة في مصر، وسيتم تصنيعها في مصر لأول مرة لتطوير صناعة الحديد وتصدير جزء منها للخارج.

