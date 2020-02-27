Advertisements
Advertisements
Advertisements

لأول مرة بمصر.. تفاصيل إنتاج سبيكة منجنيز جديدة

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:20 ص
Advertisements
الدكتور عماد الدين مصطفى
الدكتور عماد الدين مصطفى
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية: إن هناك 3 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، تصنع سبائكًا تدخل في صناعة الحديد، وهي: كيما تصنع سبيكة "الفيروسيليكون"، وشركة السبائك الحديدية تصنع "الفيروسيليكون"، وشركة سيناء للمنجنيز تصنع "فيرومنجنيز".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أن هذه السبائك تدخل في أفران صناعة الحديد؛ لتخفيض درجة حرارة صهر الحديد، وهناك سبيكة جديدة موجودة عالمية الآن تسمى سبيكة سيليكومنجنيز، وهي تجمع خصائص السبيكتين الموجودين حاليًا، وتعطي اقتصاديات أفضل لشركات تصنيع الحديد.

وتابع أن جميع خامات تصنيع هذه السبيكة الجديدة موجودة في مصر، وسيتم تصنيعها في مصر لأول مرة لتطوير صناعة الحديد وتصدير جزء منها للخارج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصنع شركة السبائك سبيكة منجنيز تصنيع سبيكة إنتاج سبيكة

أخبار تهمك

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعات

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 13 ساعة

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

حظوظ ريال مدريد للتأهل لدور الـ8 في أبطال أوريا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 14 ساعة

أول رسالة من رونالدو لجماهير يوفنتوس بعد السقوط أمام ليون

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 10 ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فنان يدخل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

هجوم ناري من مرتضى منصور على رئيس اتحاد الكرة بعد عقوبات القمة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 14 ساعة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 46 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 ص

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

08:56 ص

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status