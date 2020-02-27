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الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية إلى ريف إدلب

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:16 ص
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قوات تركية
قوات تركية
وكالات
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دفع الجيش التركي، بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى النقاط التركية المنتشرة في ريف إدلب بسوريا، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.

                                                         

وبحسب المرصد السوري، تتكون التعزيزات التركية الجديدة من رتل يتألف من 90 عربة ويحتوي على منظومات دفاع جوي من طراز "أتليجان" قصيرة المدى، وصلت إلى النقاط التركية المنتشرة في ريف إدلب.

                          

ودخل الرتل التركي، من معبر خربة الجوز، مساء أمس الأربعاء، ويتألف من 10 مصفحات وصلت إلى نقطة اشتبرق.

 

ويرتفع بذلك عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير الجاري، إلى أكثر من 2965 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 7800 جندي تركي.

 

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الكلمات المفتاحية

قوات تركية تعزيزات عسكرية الجيش التركي ادلب

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