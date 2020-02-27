سكارليت جوهانسون أعلى الممثلات أجراً في العالم

فازت الممثلة الأميركية، سكارليت جوهانسون، بلقب "أعلى الممثلات أجراً" في العالم، للعام الثاني على التوالي. وبحسب تصنيف مجلة "فوربس" السنوي، تلقت جوهانسون البالغة من العمر 34 عاماً، مبلغ 15.5 مليون دولار إضافية عما حققته في العام الماضي 2018، ليرتفع أجرها إلى 56 مليون دولار.

ويعزى ذلك إلى النجاح العالمي لأحدث أفلامها "Avengers: Endgame"، وهو الفصل الأخير من ملحمة "أفنجرز" السينمائية، الذي تقاضت سكارليت جوهانسون فيه مبلغ 35 مليون دولار.

وتجسد جوهانسون في أفلام "أفنجرز" دور العميلة الخارقة "ناتاشا رومانوف"، الشهيرة بـ"الأرملة السوداء. أما المركز الثاني في قائمة "فوربس" لـ"أعلى الممثلات أجراً في العام 2019"، فكان من نصيب الممثلة الأميركية اللاتينية، صوفيا فيرغارا، بطلة المسلسل الكوميدي التلفزيوني “Modern Family”، إذ حازت على مبلغ 44.1 مليون دولار بين 1 يونيو 2018 و1 يونيو 2019.

وجاءت الممثلة الأميركية ريز ويثرسبون في المركز الثالث، بأجر قدره 35 مليون دولار، تلتها الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان في المركز الرابع بمبلغ 34 مليون دولار.

وتضم قائمة "أعلى الممثلات أجراً لعام 2019" أسماء جديدة، مثل إليزابيث موس، بطلة المسلسل التلفزيوني "The Handmaid’s Tale"، والممثلة الأسترالية مارغو روبي، بطلة فيلم “Once upon a Time in Hollywood".