Advertisements
Advertisements
Advertisements

سكارليت جوهانسون أعلى الممثلات أجراً في العالم

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:12 ص
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

 فازت الممثلة الأميركية، سكارليت جوهانسون، بلقب "أعلى الممثلات أجراً" في العالم، للعام الثاني على التوالي. وبحسب تصنيف مجلة "فوربس" السنوي، تلقت جوهانسون البالغة من العمر 34 عاماً، مبلغ 15.5 مليون دولار إضافية عما حققته في العام الماضي 2018، ليرتفع أجرها إلى 56 مليون دولار.

ويعزى ذلك إلى النجاح العالمي لأحدث أفلامها "Avengers: Endgame"، وهو الفصل الأخير من ملحمة "أفنجرز" السينمائية، الذي تقاضت سكارليت جوهانسون فيه مبلغ 35 مليون دولار.
 
وتجسد جوهانسون في أفلام "أفنجرز" دور العميلة الخارقة "ناتاشا رومانوف"، الشهيرة بـ"الأرملة السوداء. أما المركز الثاني في قائمة "فوربس" لـ"أعلى الممثلات أجراً في العام 2019"، فكان من نصيب الممثلة الأميركية اللاتينية، صوفيا فيرغارا، بطلة المسلسل الكوميدي التلفزيوني “Modern Family”، إذ حازت على مبلغ 44.1 مليون دولار بين 1 يونيو 2018 و1 يونيو 2019.
 
وجاءت الممثلة الأميركية ريز ويثرسبون في المركز الثالث، بأجر قدره 35 مليون دولار، تلتها الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان في المركز الرابع بمبلغ 34 مليون دولار.
 
وتضم قائمة "أعلى الممثلات أجراً لعام 2019" أسماء جديدة، مثل إليزابيث موس، بطلة المسلسل التلفزيوني "The Handmaid’s Tale"، والممثلة الأسترالية مارغو روبي، بطلة فيلم “Once upon a Time in Hollywood".
 
​أما المركز العاشر والأخير فكان من نصيب الممثلة الأميركية إيلين بومبيو، بطلة المسلسل التلفزيوني "Grey’s Anatomy"، بأجر يصل إلى 22 مليون دولار.
Advertisements

أخبار تهمك

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 8 ساعات

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فنان يدخل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 10 ساعة

حظوظ ريال مدريد للتأهل لدور الـ8 في أبطال أوريا

منذ حوالي 4 ساعات

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ أقل من ساعة

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعات

أول رسالة من رونالدو لجماهير يوفنتوس بعد السقوط أمام ليون

منذ ساعتين و 23 دقيقة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 13 ساعة

هجوم ناري من مرتضى منصور على رئيس اتحاد الكرة بعد عقوبات القمة

منذ ساعتين و 10 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 ص

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

08:56 ص

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status