سكارليت جوهانسون أعلى الممثلات أجراً في العالم

فازت الممثلة الأميركية، سكارليت جوهانسون، بلقب "أعلى الممثلات أجراً" في العالم، للعام الثاني على التوالي. وبحسب تصنيف مجلة "فوربس" السنوي، تلقت جوهانسون البالغة من العمر 34 عاماً، مبلغ 15.5 مليون دولار إضافية عما حققته في العام الماضي 2018، ليرتفع أجرها إلى 56 مليون دولار.

وتضم قائمة "أعلى الممثلات أجراً لعام 2019" أسماء جديدة، مثل إليزابيث موس، بطلة المسلسل التلفزيوني "The Handmaid’s Tale"، والممثلة الأسترالية مارغو روبي، بطلة فيلم “Once upon a Time in Hollywood".