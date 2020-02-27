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بدون تقطيع.. مشاهد مباراة أرسنال ضد أولمبياكوس بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:16 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف نادي أرسنال الإنجليزي نادي أولمبياكوس اليوناني يوم الخميس القادم على ملعب الإمارات في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وكان أرسنال فاز خارج ميدانه بهدف نظيف أحرزه المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت.

موعد مباراة أرسنال وأولمبياكوس:
تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة أرسنال وأولمبياكوس:
beIN Sports HD 2
Match Football 1
TV2 Zebra
Sport Klub 3 Slovenija
Eurosport 1 Danmark
BT Sport 3 HD
RMC Story
ارسنال و اوليمبياكوس الساعة 10 علي قناة 2
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