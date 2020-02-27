بدون تقطيع.. مشاهد مباراة أرسنال ضد أولمبياكوس بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

يستضيف نادي أرسنال الإنجليزي نادي أولمبياكوس اليوناني يوم الخميس القادم على ملعب الإمارات في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.





وكان أرسنال فاز خارج ميدانه بهدف نظيف أحرزه المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت.





موعد مباراة أرسنال وأولمبياكوس:

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة مباراة أرسنال وأولمبياكوس:

beIN Sports HD 2

Match Football 1

TV2 Zebra

Sport Klub 3 Slovenija

Eurosport 1 Danmark

BT Sport 3 HD

RMC Story

ارسنال و اوليمبياكوس الساعة 10 علي قناة 2