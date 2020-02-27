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مواعيد المباريات المؤجلة في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:16 ص
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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أعلنت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني مواعيد إقامة المباريات المؤجلة من المجموعة الثانية للموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام المباريات يوم الإثنين المقبل حيث يلتقي النصر مع النجوم، بملعب النصر، وبتروجيت مع الزرقا، بملعب بتروسبورت، والداخلية مع الترسانة بملعب السكة الحديد.

وشهدت الجولة الخامسة عشر إقامة ثلاث مباريات أسفروا عن تعادل المريخ مع منتخب السويس 2-2 وسيراميكا مع القناة 1-1 وجمهورية شبين مع كوكاكولا 0-0.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 31 نقطة
2- الداخلية 25 نقطة
3- بتروجت 25 نقطة
4- منتخب السويس 24 نقطة
5- النجوم 21 نقطة
6- جمهورية شبين 21 نقطة
7- القناة 21 نقطة
8- النصر 19 نقطة
9- كوكاكولا 18 نقطة
10- المريخ 15 نقطة
11- الترسانة 14 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط
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