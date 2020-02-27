كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال وأولمبياكوس KORA LIVE يوتيوب مباراة ارسنال اليوم NOW

ستضيف نادي أرسنال الإنجليزي، نظيره فريق أولمبياكوس اليوناني، في مباراة هامة وقوية بين الفريقين، وذلك في المباراة المقرر لها بين ارسنال وأولمبياكوس، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، من مساء يوم الخميس، الموافق 27 فبراير الجاري، على ملعب الإمارات، في إياب دور الـ 32 ببطولة الدوري الأوروبي.





وكانت مباراة الذهاب بين أرسنال وأولمبياكوس، قد انتهت بفوز أرسنال بهدف دون رد، سجله الفرنسي ألكسندر لاكازيت، ويسعي أرسنال لتحقيق الفوز وحصد بطاقة التأهل لدور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي، حيث يحتل أرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 37 نقطة.





القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وأولمبياكوس، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين ارسنال وأولمبياكوس، والمقرر لها بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، من مساء يوم الخميس، الموافق 27 فبراير الجاري، على ملعب الإمارات، عبر قناة “بي إن سبورت الرياضية 2″، الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي، بتعليق أحمد البلوشي.

ارسنال و اوليمبياكوس الساعة 10 علي قناة 2