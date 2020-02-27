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مصدر عسكري روسي ينفي سيطرة المتمردين السوريين على بلدة سراقب

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:14 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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صرح مصدر عسكري روسي استشهدت به وكالات الأنباء الروسية، اليوم الخميس إن تأكيد المتمردين السوريين بأنهم استعادوا مدينة سراقب الاستراتيجية من القوات الحكومية كان مزيفًا.

وقد قال المتمردون السوريون المدعومون من الجيش التركي في وقت سابق اليوم الخميس أنهم استعادوا سراقب، وهو أول عكس مهم للجيش السوري في هجوم تدعمه روسيا حقق مكاسب سريعة، كما أوردت وكالة "رويترز".

ورفض المصدر العسكري الروسي هذه الرواية للأحداث، وقال، إن قوات الحكومة السورية صدت بنجاح هجوم المتمردين على سراقب.
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