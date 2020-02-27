مصدر عسكري روسي ينفي سيطرة المتمردين السوريين على بلدة سراقب

صرح مصدر عسكري روسي استشهدت به وكالات الأنباء الروسية، اليوم الخميس إن تأكيد المتمردين السوريين بأنهم استعادوا مدينة سراقب الاستراتيجية من القوات الحكومية كان مزيفًا.

صرح مصدر عسكري روسي استشهدت به وكالات الأنباء الروسية، اليوم الخميس إن تأكيد المتمردين السوريين بأنهم استعادوا مدينة سراقب الاستراتيجية من القوات الحكومية كان مزيفًا.