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بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لودوجوريتس live hd

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:10 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحتضن ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية موقعة الإياب في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي بين إنتر ميلان الإيطالي و ضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري.

و تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء الخميس المقبل بالتوقيت المحلي في إيطاليا ، العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والأردنية عمان.

و تلعب المباراة في الحادية عشر مساء الخميس بتوقيت مكة المكرمة.

و تذاع المباراة تلفزيونيا عبر القنوات التالية:

beIN Sports MENA 4 HD

BT Sport [app] (geo/R)

BT Sport Player [$] (geo/R) 📺

DAZN Deutsch [$] (geo/R)

EuroSport Player Dansk

Sport 3 Israel / HD

TeleClub Sport LIVE / HD

TV2sumo.no [$] (geo/R)

TV8 / HD (Italia) 📺

Virgin Media Player (geo/R)

Virgin Media TV [app] (geo/R).
انتر ميلان الساعة 10 علي قناة 4
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