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بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لودوجوريتس live hd
الخميس 27/فبراير/2020 - 11:10 ص
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الفجر الرياضي
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يحتضن ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية موقعة الإياب في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي بين إنتر ميلان الإيطالي و ضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري.
و تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء الخميس المقبل بالتوقيت المحلي في إيطاليا ، العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والأردنية عمان.
و تلعب المباراة في الحادية عشر مساء الخميس بتوقيت مكة المكرمة.
و تذاع المباراة تلفزيونيا عبر القنوات التالية:
beIN Sports MENA 4 HD
BT Sport [app] (geo/R)
BT Sport Player [$] (geo/R) 📺
DAZN Deutsch [$] (geo/R)
EuroSport Player Dansk
Sport 3 Israel / HD
TeleClub Sport LIVE / HD
TV2sumo.no [$] (geo/R)
TV8 / HD (Italia) 📺
Virgin Media Player (geo/R)
Virgin Media TV [app] (geo/R).انتر ميلان الساعة 10 علي قناة 4
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