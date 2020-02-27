بث مباشر مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لودوجوريتس live hd

يحتضن ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية موقعة الإياب في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي بين إنتر ميلان الإيطالي و ضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري.





و تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء الخميس المقبل بالتوقيت المحلي في إيطاليا ، العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والأردنية عمان.





و تلعب المباراة في الحادية عشر مساء الخميس بتوقيت مكة المكرمة.





و تذاع المباراة تلفزيونيا عبر القنوات التالية:





beIN Sports MENA 4 HD





BT Sport [app] (geo/R)





BT Sport Player [$] (geo/R) 📺





DAZN Deutsch [$] (geo/R)





EuroSport Player Dansk





Sport 3 Israel / HD





TeleClub Sport LIVE / HD





TV2sumo.no [$] (geo/R)





TV8 / HD (Italia) 📺





Virgin Media Player (geo/R)





Virgin Media TV [app] (geo/R).

انتر ميلان الساعة 10 علي قناة 4