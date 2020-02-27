Advertisements
Advertisements
Advertisements

طلب إحاطة بشأن أزمة الديون المتراكمة على مصانع 6 أكتوبر

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:13 ص
Advertisements
مايسة عطوة
مايسة عطوة
عبداللطيف هيبة
Advertisements
تقدمت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن ضرورة التنسيق بين الاستثمار والكهرباء لحل أزمة الديون المتراكمة على المصانع بـ6 أكتوبر

وقالت في طلبها: إن هناك أزمة تواجهها منظومة الاستثمار خاصة بالمصانع القائمة بالمنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر، خاصة مع توقف نشاطها بين الحين والآخر، بسبب المديونيات والمتأخرات المستحقة عليها لوزارة الكهرباء.

وأشارت إلى أنه "مؤخرا أنذرت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المصانع فى مدينة السادس من أكتوبر بفصل التيار عن منشآتهم لعدم سداد قيمة استهلاك الكهرباء لمدة تزيد على 5 أشهر، بما يضر منظومة الاستثمار ويعمل على وقف المصانع هناك ويهدد العمالة بها".

ولفتت إلى أن عدد من هذه المصانع طالبت بمهلة للسداد والبعض الآخر يرغب فى جدولة المديونيات إلا أن شركة الكهرباء لم تستجيب وتهدد بقطع التيار الكهربي عنها.

وطالبت بضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والكهرباء لحل هذه الأمر، وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة ملف المديونيات المتراكمة على المصانع، والاتفاق على آلية لسدادها، بهدف المحافظة على استمرار المصانع وأيضا تسديد المديونيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب علي عبد العال رئيس البرلمان برلماني النواب البرلمان أخبار البرلمان

أخبار تهمك

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 10 ساعات

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

أول رسالة من رونالدو لجماهير يوفنتوس بعد السقوط أمام ليون

منذ ساعتين و 21 دقيقة

هجوم ناري من مرتضى منصور على رئيس اتحاد الكرة بعد عقوبات القمة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. فنان يدخل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 13 ساعة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 14 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ أقل من ساعة

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

حظوظ ريال مدريد للتأهل لدور الـ8 في أبطال أوريا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 ص

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

08:05 ص

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

08:56 ص

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

06:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status