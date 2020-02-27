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وزير الأوقاف يشيد بتعليق السعودية رحلات العمرة

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:12 ص
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وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن قرار المملكة العربية السعودية المؤقت بتعليق منح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف، يأتي تحت قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وله ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن.

وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن هذا الإجراء احترازي مؤقت يهدف للإسهام في كبح جماح انتشار فيروس كورونا، وأن هذا الإجراء سيخضع لإعادة التقييم المستمر.

وأوضح الوزير أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحاما أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية،سائلين الله (عز وجل) أن يرفع كل بلاء عن البشرية أجمعين، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين من كل داء وبلاء.
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وزير الأوقاف وزارة الأوقاف فيروس كورونا الأوقاف

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