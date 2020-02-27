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ننشر تفاصيل مبادرة "365 يوم صحة" لتوفير أسرة الرعاية المركزة

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:11 ص
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الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تفاصيل مبادرة "365 يوم صحة"، موضحا أنها تستهدف الوصول بصورة أسرع لسرير رعاية.

وأكد خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أن المواطن الذي يبحث عن سرير رعاية يدخل على المنصة الإليكترونية، ويسجل بياناته مرفقة بالتقرير الطبي، ويصل الطلب لنحو 350 طبيب رعاية مركزة.

وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المكان الذي يتوفر فيه سرير رعاية بالمواصفات المطلوبة، يرد على المواطن فورًا، وينسق معه لوصول الحالة.
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مبادرة 365 يوم صحة الفجر أسرة الرعاية المركزة 365 يوم صحة

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