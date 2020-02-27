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بث مباشر مانشستر يونايتد Watch Live| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكلوب بروج بث مباشر في الدوري الأوروبي.. يلا شوت

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:07 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 يستضيف نادي مانشستر يونايتد نظيره فريق كلوب بروج البلجيكي، في مباراة ممتعة وهامة للغاية بين الفريقين، وذلك في المباراة المقرر لها بين مانشستر يونايتد وكلوب بروج، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، من مساء يوم الخميس الموافق 27 فبراير الجاري، على ملعب الأولد ترافورد، في إياب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وكان مباراة الذهاب بين مانشستر يونايتد وكلوب بروج، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكلًا منهما، ويكفي مانشستر يونايتد لتحقيق التعادل من أجل خطف بطاقة التأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي، حيث يعيش الفريق حالة معناوية كبيرة بعد الفوز على واتفورد بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وكلوب بروج، حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين مانشستر يونايتد وكلوب بروج، والمقرر لها بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، من مساء يوم الخميس الموافق 27 فبراير الجاري، على ملعب الأولد ترافورد، عبر قناة “beIN SPORTS HD 1″، الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي، بتعليق محمد بركات.
مانشستر يونايتد الساعة 10 علي قناة 1
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