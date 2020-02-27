عاجل.. لحظة الحكم بإعدام المتهم في مذبحة كفرالدوار (فيديو)

قررت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الخميس، إعدام "علي شريف عبد الله الزيات"، المتهم بقتل أسرة كفر الدوار، المكونة من 7 أشخاص، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كفرالدوار".





كان محيط محكمة إيتاي البارود الجزئية بمحافظة البحيرة، شهد استعدادات أمنية مكثفة، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم علي المتهم بقتل أسرة كفر الدوار، والتي وقعت في الخامس من يناير الماضي.





وتجمهر العشرات من أهالي المجني عليه، أمام مبنى محكمة إيتاي البارود، بالتزامن مع انعقاد جلسة النطق بالحكم.





ووصل المتهم إلى المحكمة في سيارة مدرعة من محبسه بسجن برج العرب، لحضور جلسة النطق بالحكم، في قضية قتل أسرة مكونة من 7 أفراد "أب وزوجته ووالدته وأبناؤه الأربعة"، وإشعال النيران في المنزل، بغرض السرقة.





وكانت المحكمة استمعت لمرافعة أعضاء النيابة العامة التي طالبت بإعدام المتهم، بينما طالب محمد عبد العزيز محامى المتهم، بعرض موكله على إحدى مؤسسات الصحة النفسية، لبيان مدي سلامة قواه العقلية وقت ارتكابه الجريمة، طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات.





وأوضح خلال مرافعته، أن المتهم مصابا طوال حياته بمرض نفسي، دخل على إثره مستشفي المعمورة للأمراض النفسية والعقلية بالإسكندرية عدة مرات، أخرها في أكتوبر 2018.



