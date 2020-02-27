Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسطورة ريال مدريد يخطط للجمع بين رونالدو وميسي في فريق واحد

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أعلن ديفيد بيكهام نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، أنه يسعى لضم الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي الثنائي الأفضل في كرة القدم خلال القرن الحادي والعشرين.

  

وذكر موقع ‘‘لو10 سبورت‘‘ الفرنسي، أن بيكهام في مقابلة مع وكالة الأنباء العالمية ‘‘رويترز‘‘ أكد عن رغبته في جذب ميسي ورونالدو لإنتر ميامي الأمريكي.

 

وقال بيكهام، إنه يؤمن بفريقه، مشيرا إلى أن فريقه سعيد باللاعبين الذين يمتلكهم، ولكن إذا كانت لدينا الفرصة لجذب لاعبين أوروبيين مشهورين إلى مدينتنا، فسنقوم بذلك.

 

وأكمل، تود جميع الفرق في العالم أن يكون لديها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في فريقهم، لكننا قلنا دائمًا أننا مختلفون عن الفرق الأخرى، وأنا متأكد من أن المالكين الآخرين يقولون نفس الشيء تمامًا.

Advertisements

أخبار تهمك

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مشاهد مباراة الأهلي والنصر اليوم 27-2-2020 في الدوري السعودي بث مباشر YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

هجوم ناري من مرتضى منصور على رئيس اتحاد الكرة بعد عقوبات القمة

منذ ساعة و 12 دقيقة

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري الأسبق: إثيوبيا انسحبت من المفاوضات لهذا السبب

منذ حوالي 9 ساعات

بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة.. وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل مهمة

منذ حوالي 13 ساعة

الحارس الشخصي لمبارك يكشف عن تفاصيل إصابته في "حادث بورسعيد"

منذ حوالي 7 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

نائب رئيس غرفة السياحة: لا يمكننا وقف العمرة بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أول رسالة من رونالدو لجماهير يوفنتوس بعد السقوط أمام ليون

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة الأهلي لجماهيره قبل موقعة صن داونز

منذ نصف ساعة

حظوظ ريال مدريد للتأهل لدور الـ8 في أبطال أوريا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يوجه صفعة قوية لرئيس الزمالك بــ"صورة"

منذ حوالي 9 ساعات

حكاية عتب بين "مبارك" وعزت العلايلي.. الرئيس لم يقبل العذر

منذ أقل من ساعة

مرتضي يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:05 ص

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

ضربة مزدوجة لمانشستر سيتي قبل موقعة الإياب أمام ريال مدريد

08:56 ص

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة صن داونز بأيام

10:23 م

صدمتين موجعتين لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد

07:27 ص

هجوم ناري من مرتضى منصور على رئيس اتحاد الكرة بعد عقوبات القمة

09:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status