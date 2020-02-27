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صورة للمرتزقة السوريين في ليبيا تثير ضجة على مواقع التواصل

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:32 ص
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مرتزقة سوريين
مرتزقة سوريين
وكالات
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نشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لقائد لواء السلطان سليمان شاه السوري، محمد الجاسم الملقب بـ"أبو عمشة"، مع جرحى من قواته المرتزقة الذين هربوا من سوريا للقتال في ليبيا.

                                

ونقل موقع "أخبار ليبيا 24" الإلكتروني، أن الصورة أثارت استياء وغضب الناشطين السوريين عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

 

وذكر الموقع، أن "أبو عمشة"، يقاتل في ليبيا إلى جانب ميليشيات حكومة فايز السراج بدعم تركي، مشيرًا إلى مقتل العديد من المرتزقة السوريين، والجنود الأتراك في الأيام القليلة الماضية، بعد قصف  قاعدة جوية كانوا فيها.

 

وأكدت مصادر وتقارير صحافية، مقتل عسكريين تركيين في ميناء طرابلس بعد قصف الجيش لسفينة شحن تنقل أسلحة تركية لمليشيات حكومة الوفاق.

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