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الصين.. شينزين تستعد لحظر أكل القطط والكلاب بعد تفشي كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:06 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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يستعد محور مدينة شينزين للتكنولوجيا في جنوب الصين لحظر استهلاك الكلاب والقطط في الوقت الذي تشدد فيه الصين على تجارة الحيوانات البرية التي يشتبه العلماء في أنها أدت إلى تفشي فيروس كورونا.

وقالت وثيقة: "حظر استهلاك الحيوانات البرية ممارسة شائعة في البلدان المتقدمة وهو مطلب عالمي للحضارة الحديثة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

اعترفت الوثيقة بوضع الكلاب والقطط كحيوانات أليفة وستحظر استهلاكها. تم استبعاد الثعابين والسلاحف والضفادع من القائمة المعتمدة، على الرغم من كونها أطباق شهيرة في جنوب الصين.

وقال بيتر لي، خبير السياسة الصينية لجمعية الرفق بالحيوان الدولية، وهي مجموعة رعاية الحيوان: "فرض حظر على أكل الكلاب ولحوم القطط في مدينة شينزين سيكون موضع ترحيب كبير".

وأضاف: "على الرغم من أن التجارة في شينزين صغيرة إلى حد ما مقارنة بباقي مقاطعة جوانجدونج، ما زالت مدينة شينزين مدينة ضخمة وأكبر من مدينة ووهان، لذلك ستكون مهمة جدًا ويمكن أن يكون لها تأثير الدومينو مع المدن الأخرى التالية.".

تسرد اللوائح المقترحة من حكومة المدينة تسعة لحوم مسموح بها للاستهلاك، بما في ذلك لحم الخنزير والدجاج ولحم البقر والأرانب، وكذلك الأسماك والمأكولات البحرية.

وأشار الاقتراح إلى أن اللحوم الأخرى المسموح بها؛ هي الضأن والحمير والبط والإوز والحمام، وأن هناك ما يزيد عن 2000 نوع من الحيوانات البرية المحمية في الصين.

يتبع اقتراح شينزين قرارًا اتخذته الحكومة المركزية يوم الاثنين بفرض حظر فوري على تجارة واستهلاك الحيوانات البرية، بعد تعليق أولي في يناير.

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الخميس، أن إدارة الدولة للغابات والأراضي العشبية تتحرك أيضًا لتوسيع نطاق الحيوانات البرية المحمية وستسحب تراخيص منظمات تربية الحيوانات البرية التي تتكاثر للاستهلاك.

يشك العلماء في أن الفيروس الجديد ينتقل إلى البشر من الحيوانات. تم العثور على بعض الإصابات المبكرة في الأشخاص الذين تعرضوا لسوق للحيوانات البرية في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبى، حيث تم بيع الخفافيش والثعابين والدباب والحيوانات الأخرى.

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