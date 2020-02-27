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أسعار الذهب اليوم الخميس 27-2-2020 في السوق المحلي اليوم

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:23 ص
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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 27-2-2020  في السوق المحلى خلال بداية التعاملات الصباحية، وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتفاع خلال تعاملات الفترة الماضية، حيث وصل الى مستويات غير مسبوقة، وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم: 

أسعار الذهب في الصاغة اليوم 

جرام الذهب عيار 24 سعر 813.75 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 712 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر  610.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,696 جنيهًا


الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

826 إلى 829

عيار 22 

757 إلى 760

عيار 21

723 إلى 725

عيار 18

620 إلى 621

عيار 14

482 إلى 483

عيار 12

482 إلى 483

الاونصة

25.697 إلى 25.769

الجنيه الذهب

5,784 إلى 5,800

الكيلو

826.286 إلى 828.571

 

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