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أسعار الذهب اليوم الخميس 27-2-2020 في السوق المحلي اليوم
الخميس 27/فبراير/2020 - 10:23 ص
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استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 27-2-2020 في السوق المحلى خلال بداية التعاملات الصباحية، وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتفاع خلال تعاملات الفترة الماضية، حيث وصل الى مستويات غير مسبوقة، وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم:
أسعار الذهب في الصاغة اليوم
جرام الذهب عيار 24 سعر 813.75 جنيهًا
جرام الذهب عيار 21 سعر 712 جنيهًا
جرام الذهب عيار 18 سعر 610.25 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب 5,696 جنيهًا
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
826 إلى 829
عيار 22
757 إلى 760
عيار 21
723 إلى 725
عيار 18
620 إلى 621
عيار 14
482 إلى 483
عيار 12
482 إلى 483
الاونصة
25.697 إلى 25.769
الجنيه الذهب
5,784 إلى 5,800
الكيلو
826.286 إلى 828.571
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