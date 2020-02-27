أسعار الذهب اليوم الخميس 27-2-2020 في السوق المحلي اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 27-2-2020 في السوق المحلى خلال بداية التعاملات الصباحية، وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتفاع خلال تعاملات الفترة الماضية، حيث وصل الى مستويات غير مسبوقة، وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم:





أسعار الذهب في الصاغة اليوم





جرام الذهب عيار 24 سعر 813.75 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 712 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 610.25 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,696 جنيهًا







