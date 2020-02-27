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نائب محافظ الفيوم: الدولة أوفت بوعدها في تمكين الشباب

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:27 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، إن الدولة أوفت بوعدها في تمكين الشباب منذ 2014، موضحا أنهم يعملون على التوسع في لقاء الجمهور، حيث يهتم المواطنين بالرد على أسئلتهم وحل مشكلهم.

وأشار "عماد"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أنهم تلقوا أكثر من 4 آلاف طلب تصالح، مؤكدا أن المواطن الجاد في التصالح سيجد سهولة في الإجراءات، منوها بأنه لا يوجد متر تجاوزت قيمة التصالح عليه 550 جنيه.

وأضاف: أن أي مواطن لديه مشكلة في سعر التقنين يتقدم بطلب، وسيتم النظر فيه، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع نقابة المهندسين لدعم المحافظة بعدد من المهندسين لتسريع إجراءات الفحص.

وعن ملف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، أوضح أنهم تلقوا 9 آلاف طلب، وتم تحرير عدد كبير من العقود، مؤكدا أنهم مستمرون في استراد الأراضي المعتدى عليها.
نائب محافظ الفيوم: الدولة أوفت بوعدها في تمكين الشباب
نائب محافظ الفيوم: الدولة أوفت بوعدها في تمكين الشباب
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الكلمات المفتاحية

محافظة الفيوم الفيوم الشباب استرداد أراضي الدولة أراضي الدولة

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